兩岸中國文學研討會開幕 文化常態交流不間斷

我要評比

「三載東行，文化聯姻」第三屆兩岸中國文學研究研討會1月17日在台北舉行，兩岸學者就當代文學研究、古典文學研究、福州方言研究、修辭詩學研究4個主題展開互動，共享學術研究經驗與成果。

研討會同時還舉辦《福建師範大學文學院百年學術論叢（第三輯）》新書發佈會暨贈書儀式。台灣師範大學、台灣大學、成功大學、政治大學、台北大學、東吳大學、淡江大學、真理大學、世新大學、台灣中研院文哲研究所、台灣圖書館、台灣圖書出版事業協會、翰林出版社、花木蘭文化出版社等高校、學術研究機構、出版行業共計70多位的知名學者、代表受邀參加，福建師範大學副校長汪文頂教授、文學院院長李小榮教授及百年論叢的作者代表出席了這次活動。

《福建師範大學文學院百年學術論叢（第三輯）》系「福建師範大學文學院學術精品入台出版工程」第三期成果，亦收有10部學術著作。

近年來，福建師範大學文學院從文脈傳承致力於開展兩岸文化交流，最早於2015年1月在台出版《福建師範大學文學院百年學術論叢》第一輯10種，這在大陸高校院系中當屬首次，；2016年1月續出第二輯。第三輯叢書將與前兩輯叢書一樣，以福建師範大學文學院的名義贈送台灣相關高校、文化學術研究機構、圖書館、知名學者和「一帶一路」的沿岸國家，總數計700多套。

以論叢的發佈為契機，福建師範大學文學院在台灣連續舉辦中國文學研究座談會暨新書發佈會，為兩岸文化界深入合作和師生互訪，建立兩岸文化常態性交流的保障機制。

(旺報)