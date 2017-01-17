加熱方式大錯特錯！網購年菜如何正確烹調？
現代人生活忙碌，年節禮俗越趨簡易，有許多民眾選擇除夕夜在餐廳吃團圓飯，也有民眾提前在網路預訂年菜，不須花費大把功夫，輕輕鬆鬆就有一桌好菜，但是年菜烹調方式大部分的人竟都做錯了，冷凍年菜該怎麼烹調安全又衛生呢？
營養師指出，烹調冷凍年菜加熱方式很重要，最不建議民眾將年菜料理包入水加熱，因為加熱時溫度高，一不小心烹煮過久塑化劑恐跟著一起入菜，應將菜餚倒入鍋中加熱。另外民眾若要使用微波加熱，建議應採分次加熱的方法，可保存食物營養，也能避免一次性加熱時，溫度過高產生有毒物質。
市售的冷凍年菜在調味方面，油、鹽、糖含量大多偏高，且蔬菜量較少，建議民眾再多花一點功夫，自行添加新鮮蔬菜，像是花椰菜、紅蘿蔔以及深綠色蔬菜，並可稍微調整菜餚的濃淡度；也提醒民眾冷凍年菜不管是熱菜或冷菜，都應先加熱至少100度C後再食用，若份量較多應先加熱一部分，避免菜餚重複加熱易孳生細菌，導致腸胃炎發生。
(中時電子報)
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