國民黨發不出年終 黨產會：絕無拖延
國民黨指因行政院不當黨產處理委員會開會延期，導致將發不出年終獎金。黨產會今天表示，是希望在19日的勞資強制協商後，真正了解國民黨黨工的訴求，絕無拖延開會。
國民黨行管會主委邱大展16日表示，原向黨產會申請新台幣2億2000萬元，付年終獎金、考績獎金與先前拖欠的半薪，黨產會主委顧立雄承諾17日開會討論，但黨產會突然通知開會延期到23日，可能無法在年前順利入帳，必須緊急借錢。
對此，黨產會發言人施錦芳表示，國民黨在105年12月27日曾函文申請動支永豐銀行帳戶及台灣銀行本行支票，支付11月份的員工薪資半薪及12月份的員工薪資，並於今年1月5日補正資料。黨產會當時以最速件處理，於1月6日就回覆同意國民黨動支付薪。
施錦芳說，不料國民黨另於1月11日函文申請105年9月份員工薪資、10月份員工薪資、11月份員工薪資半薪、12月份員工薪資半薪、106年1月份員工薪資以及105年度的年終獎金與考績獎金，總額高達2.2億元。
施錦芳表示，但黨產會已於1月4日接受國民黨企業工會陳情，也承諾將參與台北市勞動局召開的勞資強制協商，黨產會是希望在19日的勞資強制協商後，真正了解國民黨黨工的訴求，能夠讓委員進行通盤完善的考量，以維護勞工權益，絕無拖延開會。1060117
(中央社)
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