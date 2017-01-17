嘉義市春節垃圾清運 初一至初四停收

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嘉義市農曆春節垃圾清運服務，27日除夕上、下午沿清運路線各收運1次，28日至31日（初一至初四）停止收運，2月1日初五為上、下午各收運1次，2月2日正常清運。

嘉義市環保局清潔隊長謝英鋒今天表示，春節期間初一至初四雖停收垃圾，仍有安排垃圾車清運市場、觀光景點，並針對文化路觀光夜市重點旅遊景點，提供深夜定點收運。

謝英鋒說，這段期間於晚上10時30分至隔日凌晨3時在國立嘉義女中對面（文化公園旁）定點持續執行收運業務，另自凌晨3時起，沿文化路收運至中山路的噴水圓環，定點持續執行收運至清晨5時30分。

嘉義市環保局長張志誠指出，對於春節期間的廚餘處理，呼籲民眾把握「吃多少、煮多少」原則，就不會產生過多廚餘垃圾，停收垃圾期間，可先將廚餘去除水分打包冷藏，等到2月1日垃圾清運時，再拿出來丟即可。1060117

(中央社)