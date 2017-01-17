春節愛心聯歡 林右昌提前向弱勢賀節
基隆市「106年度春節愛心聯歡活動」，今天輪到中山區登場，市長林右昌到場致意，提前祝福大家新年快樂。
中山區公所邀請轄內的低收入戶、民意代表等齊聚一堂，會中並安排社區媽媽的柔力球等精采表演節目，由林右昌等頒贈感謝狀給熱心捐助團體及人士，表揚大家的善行義舉。
林右昌表示，基隆市列冊的低收入戶約有2700多戶，市政府每個月提供家庭生活及就學補助約新台幣1000多萬元，都是市政府對於需要幫助的家庭提供的支持及協助。
他強調，市政府在新的一年也特別配合中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，只要低收入戶的市民存款到專戶裡，政府就會提撥相對的金額到這個專戶裡，每年最多1萬5000元，等到小孩年滿18歲之後，就有一筆可以進一步教育深造的費用望。
林右昌還指出，市政府今年提供低收入戶的春節慰問金每戶發放4500元，總額將近180萬元，經市府統籌歷年捐款剩餘額後分配，特別加發給每戶1000元，希望這樣小小的心意，能夠讓大家過個好年。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。