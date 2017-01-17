春節愛心聯歡 林右昌提前向弱勢賀節

基隆市「106年度春節愛心聯歡活動」，今天輪到中山區登場，市長林右昌到場致意，提前祝福大家新年快樂。

中山區公所邀請轄內的低收入戶、民意代表等齊聚一堂，會中並安排社區媽媽的柔力球等精采表演節目，由林右昌等頒贈感謝狀給熱心捐助團體及人士，表揚大家的善行義舉。

林右昌表示，基隆市列冊的低收入戶約有2700多戶，市政府每個月提供家庭生活及就學補助約新台幣1000多萬元，都是市政府對於需要幫助的家庭提供的支持及協助。

他強調，市政府在新的一年也特別配合中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，只要低收入戶的市民存款到專戶裡，政府就會提撥相對的金額到這個專戶裡，每年最多1萬5000元，等到小孩年滿18歲之後，就有一筆可以進一步教育深造的費用望。

林右昌還指出，市政府今年提供低收入戶的春節慰問金每戶發放4500元，總額將近180萬元，經市府統籌歷年捐款剩餘額後分配，特別加發給每戶1000元，希望這樣小小的心意，能夠讓大家過個好年。1060117

(中央社)