環澳賽高溫45度 馮俊凱首站順利助攻

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第19屆環澳自行車賽今天在澳洲阿得雷德展開首站，當地高溫達攝氏45度，不過巴林美利達一級職業車隊的台灣好手馮俊凱順利扮演助攻角色，協助隊友拿下第5。

阿得雷德是環澳賽（Tour Down Under）第1站，這也是2017 UCI世界巡迴賽的首場賽程。

巴林美利達一級職業車隊將戰力集中在小將尼科洛‧博尼法齊奧（Niccolo Bonifazio）身上，「阿凱」馮俊凱與其他成員，扮演協助補給工作，直至總監下達指令，所有隊員才在終點大集團衝刺前收編，全力守護主將，而博尼法齊奧最終衝出第5名的佳績。

馮俊凱對於自己的狀態，「有點累，感覺腳有點頓頓的。」雖然順利助攻，但更困難的賽程也正要開始。1060117

(中央社)