新日皇2019元旦即位？ 宮內廳：很難

日本放送協會（NHK）報導，日本宮內廳次長西村泰彥表示，有關媒體報導日本政府正在研議2019年元旦新日皇即位一事，他認為很難在元旦這一天辦即位活動。

有關日皇明仁去年8月8日表明想生前退位一事，日本掌管皇室事務的宮內廳次長西村泰彥今天在例行記者會上表明說，目前專家學者正在討論，所以他盡量避免言及有關制度的假設言論。之後他說：「就一般而言，1月1日對皇室來說，是極為重要的日子。」

西村說：「1月1日這天清晨開始就有祭祀活動，還有被列為國事行為的新年祝賀儀式要舉行。1月1日，日皇伉儷整天誠心誠意地進行這些重要的儀式、活動，因此，1月1日要辦即位活動的話，可能很難。」 西村並沒具體言及宮內廳認為何時日皇即位、改年號，將比較適切。1060117

(中央社)