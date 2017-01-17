新化年貨大街 20日起登場
經濟發展局規畫的台南新化年貨大街，邁入第6屆，20日起連續7天登場，這次主辦單位特別根據消費者的意見，分為南北貨、美食、伴手禮及年節百貨等4大類，並與網路商城myfone購物合作，年貨大街的各項精品，均上網銷售。
台南新化年貨大街在2012選在新化老街上開辦時，原先外界根本不看好，當年知名度不高，第一年7天下來，只有1400萬的營業額，但第2屆以後，即持續成長，到去年2016年，營業金額已達2000萬元。
經發局長方進呈表示，近年來，因為網路商城興起，新化年貨大街早在兩年前，就和網路商城myfone購物合作，年貨大街的各項精品，均上網銷售，今年更推出了WailApp，讓全國的消費大眾，都能共享新化年貨大街的優質年貨商品。
新化年貨大街的摸彩活動，也是特色之一，今年總攤位數為139攤，消費者只要在年貨大街內消費，即可參加摸彩，今年的特別獎有3萬元的購車基金外，還有手機、電動自行車、捷安特腳踏車等數十個摸彩品。
另外，新化年貨大街21日下午，也會舉辦cosplay臉書人氣王比賽，累積至26日止，觸及人數最高者，即可獲得一支手機。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。