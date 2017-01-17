新化年貨大街 20日起登場

新化年貨大街20日登場，主辦單位歡迎各界前來共度年節氣氛。（黃文博攝）

經濟發展局規畫的台南新化年貨大街，邁入第6屆，20日起連續7天登場，這次主辦單位特別根據消費者的意見，分為南北貨、美食、伴手禮及年節百貨等4大類，並與網路商城myfone購物合作，年貨大街的各項精品，均上網銷售。

台南新化年貨大街在2012選在新化老街上開辦時，原先外界根本不看好，當年知名度不高，第一年7天下來，只有1400萬的營業額，但第2屆以後，即持續成長，到去年2016年，營業金額已達2000萬元。

經發局長方進呈表示，近年來，因為網路商城興起，新化年貨大街早在兩年前，就和網路商城myfone購物合作，年貨大街的各項精品，均上網銷售，今年更推出了WailApp，讓全國的消費大眾，都能共享新化年貨大街的優質年貨商品。

新化年貨大街的摸彩活動，也是特色之一，今年總攤位數為139攤，消費者只要在年貨大街內消費，即可參加摸彩，今年的特別獎有3萬元的購車基金外，還有手機、電動自行車、捷安特腳踏車等數十個摸彩品。

另外，新化年貨大街21日下午，也會舉辦cosplay臉書人氣王比賽，累積至26日止，觸及人數最高者，即可獲得一支手機。

(中時)