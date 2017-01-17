立委、公會關懷中和弱勢學生 今辦贈米儀式
農曆年節將屆，立委江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省台北市會計師公會等單位，共同關懷中和區弱勢學生，今（17日）上午在中和區中和國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米儀式，捐助1000包白米，讓他們在寒冷的冬天能夠感受到社會的溫暖。
江永昌表示，這次將愛心分送給中和學區10所國小弱勢學生，希望他們能夠過個好年。
江永昌說，社會資源應該要妥善安排，做最有效的利用，自己長期關懷弱勢，擔任民意代表期間，更是結合社會公益力量給予弱勢族群最實質的幫助。此次能夠與會計師公會等團體共同合作，透過最實際的行動，將愛心深入學校各個角落，感到非常有意義。另外，更希望透過這樣的行動，呼籲社會各界能夠共同向弱勢伸出援手，讓這個社會充滿溫暖。
中和國小劉能賢校長表示，非常感謝立法委員江永昌及會計師公會等團體舉辦這次充滿溫馨的活動，希望學生將這份感動銘記在心，努力學習，期待在不久的將來，能夠貢獻自己的力量，把愛傳達給其他人。
台灣省會計師公會理事長黃亦睿表示，會計師公會等團體長期關心弱勢族群，此次能夠與立法委員合作，結合眾人之力，將愛心及資源實際幫助最需要幫助的人，公會將持續從事公益，回饋社會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。