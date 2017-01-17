立委、公會關懷中和弱勢學生 今辦贈米儀式

立委江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省台北市會計師公會等單位，共同關懷中和區弱勢學生。（葉書宏翻攝）

立委江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省台北市會計師公會等單位，共同關懷中和區弱勢學生。（葉書宏翻攝）

立委江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省台北市會計師公會等單位，共同關懷中和區弱勢學生。（葉書宏翻攝）

農曆年節將屆，立委江永昌與中華民國會計師公會全聯會、台灣省台北市會計師公會等單位，共同關懷中和區弱勢學生，今（17日）上午在中和區中和國小共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米儀式，捐助1000包白米，讓他們在寒冷的冬天能夠感受到社會的溫暖。

江永昌表示，這次將愛心分送給中和學區10所國小弱勢學生，希望他們能夠過個好年。

江永昌說，社會資源應該要妥善安排，做最有效的利用，自己長期關懷弱勢，擔任民意代表期間，更是結合社會公益力量給予弱勢族群最實質的幫助。此次能夠與會計師公會等團體共同合作，透過最實際的行動，將愛心深入學校各個角落，感到非常有意義。另外，更希望透過這樣的行動，呼籲社會各界能夠共同向弱勢伸出援手，讓這個社會充滿溫暖。

中和國小劉能賢校長表示，非常感謝立法委員江永昌及會計師公會等團體舉辦這次充滿溫馨的活動，希望學生將這份感動銘記在心，努力學習，期待在不久的將來，能夠貢獻自己的力量，把愛傳達給其他人。

台灣省會計師公會理事長黃亦睿表示，會計師公會等團體長期關心弱勢族群，此次能夠與立法委員合作，結合眾人之力，將愛心及資源實際幫助最需要幫助的人，公會將持續從事公益，回饋社會。

(中時)