高雄展覽館雙喜臨門 年破200萬人次又獲ISO認證

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高雄展覽館2016年來館人次突破200萬次，使用率更創新高達34.3％。（高雄展覽館提供）

高雄展覽館2016年來館人次突破200萬次，使用率更創新高達34.3％。（高雄展覽館提供）

高雄展覽館取得「IOS20121活動永續管理系統」國際認證，董事長涂建國（右）授獎。（柯宗緯攝）

高雄展覽館被譽為亞洲新灣區閃亮鑽石，今日館方宣布兩項喜事，其一2016年營運繳出漂亮成績單，一舉突破200萬人次，使用率創下34.3%新高。另方面，取得「IOS 20121活動永續管理系統」認證，成為南台灣首座獲此認證的國際會展中心。

高雄展覽館今舉行年終記者會，董事長涂建國指出，高展館2016年度檔期29檔、38項展覽，相較2014年開館僅15檔、18個展覽，成長超過一倍，原訂目標6年內場館使用率達40%，但在團隊用心經營，2016年已創下34.3%。

他表示，去年有3個大型雙年展，包括展現南台灣產業聚落優勢的國際扣件展、台灣國際遊艇展形成館內、戶外，以及海上碼頭全方位展示空間。另響應國艦國造，首度舉辦高雄國際海事船舶暨國防工業展。

同時，去年會議數量竄升至139場。他指出，國際會議舉行能夠促進地方商業、經貿發展，肯定高市府2016年主辦的全球港灣城市論壇，是高雄發展會展產業重要里程碑，開創高雄舉辦大型國際會議全新格局。

新年新氣象，2017年高雄展覽館將有新亮點。涂建國透露，館前將增添大型公共藝術「躍身未來」，象徵高雄躍身國際舞台。此外，場館後方的戶外水岸廣場椰林大道景觀工程，結合遊艇碼頭，可望成為戀人放閃、全家出遊的新興景點。

(中時)