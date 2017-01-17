夢想大學堂開赴鷺城 廈門大學裡爬樹潛水 張克帆挑戰體能極限

張克帆體驗廈門大學特色課程，換上潛水服和廈大學生PK水性。（圖片由旺旺中時北京提供）

廈門大學獨享課程 張克帆樹上水下全紀錄

夢想大學堂的第四堂課，前進「鷺城」廈門，主持人張克帆這回在廈門大學的校園裡，除了欣賞校園建築中別具一格的的嶺南建築特色之外，另外也探訪了文學大師魯迅在廈門大學的故居。而在廈門大學裡，張克帆體驗了廈大獨一無二的特色課程，就是有『全中國最新奇的一堂課』，攀樹課和潛水課。據說，這兩堂課是廈門大學學生，夢寐以求兩堂課，因為僧多粥少，很多學生大學四年，都無法一親攀樹課和潛水課的芳澤！所以張克帆直呼好幸運，可是當張克帆看到攀樹課的實際內容時，也讓運動神經一流的他直呼，不敢玩了。

廈門大學最新奇的一堂課『攀樹』，讓張克帆直呼不可思議。（圖片由旺旺中時北京提供）

96歲老教授孜孜不倦 高教沙龍週週不間斷

廈門大學的課程設計之所以新奇，完全是因為廈大結合了廈門所在的地理位置特色，也就是島嶼特色。而這些創意，全都來自於已經高齡96歲，有中國高等教育之父封號的潘懋元教授。而潘教授雖然年近百歲，但依舊勤勉教學，做育英才孜孜不倦。其中最特別的是，潘教授每週六都會在家中舉行藝文沙龍，多年來風雨不歇。而張克帆這回也難得文雅一回，不僅成為藝文沙龍裡的座上賓，同時還和眾多教授們一起談天論地。

張克帆受邀參加廈門大學歷史悠久的藝文沙龍，和潘懋元教授暢談。（圖片由旺旺中時北京提供）

廈門大學私房美食嚐不完 校園處處咖啡飄香 饅頭老婆餅人人搶購

相較於潘懋元教授家中，50多年來不間斷的藝文沙龍書香，廈門大學的校園裡，還處處都飄著咖啡香，幾乎每個學院樓，都有自己的咖啡廳，所以廈門大學的咖啡文化，也堪稱是一絕。當然，除了咖啡之外，廈門大學裡的美食，更是名滿全中國。其中像是南光餐廳的老婆餅，還有勤業餐廳的饅頭，更是學生們的最愛，甚至還紅到校外，每逢周末假日，絡繹不絕的遊客，更是在下午五點前，就開始排隊搶購。究竟張克帆在充滿南洋風情的嶺南特色的廈門大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請鎖定1/22週日下午五點，中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

張克帆換上武術裝，在夢想大學堂裡大展武藝，重拾紅孩兒的回憶。（圖片由旺旺中時北京提供）

完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在1/27晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)