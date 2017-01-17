桃園小黃注意了！　即日起警方將加強取締

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警察局將擴大計程車稽查專案。（交通大隊提供）

觀光景點也將成為稽查重點。（交通大隊提供）

桃園市政府警察局即日起將在桃園市轄內各觀光景點、車站、計程車招呼站及觀光飯店等地，不定時進行計程車稽查取締專案勤務，取締偽造或冒用執業登記證、無執業登記證及登記證逾期查驗及白牌車違規營業、等項目。

桃園市警局長黎文明強調，警局將函請轄內5個計程車職業公（工）會及24間民營業車隊，針對所屬駕駛確實要求，並透過市府觀旅局，針對已立案的旅宿業者宣導外籍旅客乘車安全，避免發生違法案件，影響國際觀感。

另針對桃園市內5635名領有合格執業登記證之駕駛人，每年都必需定期至交通警察大隊辦理年度查驗，以確保駕駛人執業資格仍符合規定，如有違反執業要件法令情事者，將吊扣或廢止其執業登記證。

市警局也提醒民眾搭乘計程車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，並呼籲民眾遇有不法情事立即撥打110報案。

(中時)