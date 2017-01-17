性侵韓女大生 運將住處搜索查扣安眠藥
涉嫌下藥性侵韓國女大生的運將詹OO，15日遭裁定羈押後，士林分局17日持票借提詹，將他帶往新北市八里區的住處進行搜索，以釐清安眠藥的來源、以及是否還有其他的犯案工具，晚間還押士林地檢署。
涉嫌下藥性侵韓國女大生的色運將詹OO，2天前遭士林地院裁定羈押，士林警分局今天早上9點，持票借提詹姓運將，將他帶往新北市八里區住處搜索，釐清安眠藥的來源、以及是否還有其他的犯案工具，並從住處起出多顆安眠藥，詹嫌辯稱是要自己服用，並否認犯案。
檢警在詹犯案的車上發現安眠藥以及注射針筒，疑似將藥物溶解在液體內，再以針筒注入到被害人飲用的優格，導致2名韓國女大生昏睡，並在計程車內性侵得逞。
調查人員借訊後，依照檢察官指示釐清疑點，帶往住處搜索，以及現場模擬，下午3時許返回士林分局偵訊。警方查扣詹與JerryTaxi車行聯絡等電磁資料，在住處發現整排未拆封的顆粒藥物，但詹嫌辯稱，藥物是因自己睡不著才會食用，但警方對於說法存疑，傍晚5點多移送士林地檢署，交由檢察官複訊。
(中時)
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