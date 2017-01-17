2017台北金雕微電影展 華航榮獲3大殊榮

左起台灣資深電影人導演李崗，頒發獎座予華航修護工廠協理李志偉。(圖：華航提供)

中華航空今 (17) 日首度以「我愛修飛機Ⅱ」影片榮獲「2017台北金雕微電影展」三大獎項，包含「優等創意獎」、「永續創新優等獎」、「公司治理優等獎」等獎項，此部從華航修護人員的角度自行拍攝的短片，以淺顯易懂的方式呈現出專業維修飛機過程，創新的拍攝手法推廣企業永續發展，獲得廣大迴響及專業評審肯定。

「2017台北金雕微電影展」是由台灣企業永續學院、財團法人永續能源研究基金會及台灣企業永續研訓中心共同舉辦，典禮邀請兩大頒獎人，包括台灣資深電影人、監製、導演的李崗導演，及財團法人台灣永續能源研究基金會簡又新董事長，希望藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果或故事。

安全為航空業最重要的營運核心價值，默默耕耘的維修人員，更是推動安全飛航幕後推手。華航修護同仁花費 43 個工作天，將日常修護作業，以詼諧的台語旁白、生活化的陳述，及創新活潑的縮時攝影手法，影片深植每位旅客的心並引起共鳴。

飛機維修不僅一門專業的技術，更是一門藝術，須遵守程序、按照步驟，同時需要一股熱情，華航藉由多元性創意溝通方式，打造交流平台，宣揚公司永續經營意識，2017 年更以「團隊成就旅程」企業精神，引領在工作崗位幕後默默付出的同仁，成就團隊合作與每一次完美的飛行。

飛安為華航永續經營的基石，華航日前通過 IATA 國際航空運輸協會「IOSA 作業安全查核認證」，第七度獲得飛安認證，華航以實際行動鞏固飛行安全，提供旅客最優質、信賴的服務，落實品質及安全管理，確保各項安全措施符合國際最高標準。同時持續秉持「善盡企業社會責任」之初衷，落實節能減碳作業，近年華航獲選 2016 年「道瓊永續新興市場指數(Emerging Markets)」的成分股；國際碳揭露 CDP 組織評比為標竿群組企業；連續三年獲頒「2016 TCSA台灣企業永續獎」，華航期許自我成為台灣企業永續發展的典範，將永續治理成為華航團隊經營管理的核心。

(工商)