公主遊輪來囉！10月以高雄為母港搶進台灣市場
台灣遊輪產業市場起步慢，但近年蓬勃發展，躍升為亞洲第二大客群。以往遊輪業者多以基隆為母港，如今看見南台灣消費潛力，2017年麗星、公主遊輪相繼以高雄為母港，今天公主遊輪大動作宣布10月啟航，開闢5條航線，搶食這塊大餅。
世界第一大郵輪集團、公主遊輪國際行銷資深副總裁Anthony Kaufman表示，高雄港位居亞太交通樞紐的優勢，更易吸引國際旅客來台搭船，10月19日正式開闢高雄為母港，南台灣遊客不必舟車勞頓北上基隆，再者高雄有空港優勢，未來將結合航空公司能量，為高雄及台灣帶進更多國外旅客，創造經濟繁榮。
他指出，公主遊輪2014年在台灣有1萬5000多人搭乘，預料2017年達到11萬2000餘人，成長率可望突破650%。據調查，全世界海上旅遊經驗滿意度遠比搭乘飛機來得高，郵輪產業尤以台灣發展迅速，極具消費潛力，更可為高雄帶來逾5000萬觀光財。
據台灣港務公司統計，2017年郵輪預計將有646艘次，102萬人次，其中以基隆或高雄為母港的預計有494艘次、78萬人次，2017年將是台灣母港蓬勃發展的一年。
台灣港務公司董事長吳盟分指出，國際郵輪協會2016年的分析報告指出，台灣目前是亞洲地區第二大客源市場，僅次中國大陸，已高於新加坡及日本等國家，可見台灣蘊藏強大的郵輪客源市場實力。
今年10月頂級遊輪「藍寶石公主號」，首次開闢以高雄為母港的遊輪行程，推出高雄出發前往沖繩、宮古島五天四夜、六天五夜及香港、下龍灣六天五夜的遊輪旅程，共計5條航線。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。