公主遊輪來囉！10月以高雄為母港搶進台灣市場

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公主遊輪宣布10月以高雄為母港，推出5條航線。（公主遊輪提供）

公主遊輪宣布10月以高雄為母港，推出5條航線。（公主遊輪提供）

公主遊輪宣布10月以高雄為母港，推出5條航線。（公主遊輪提供）

台灣遊輪產業市場起步慢，但近年蓬勃發展，躍升為亞洲第二大客群。以往遊輪業者多以基隆為母港，如今看見南台灣消費潛力，2017年麗星、公主遊輪相繼以高雄為母港，今天公主遊輪大動作宣布10月啟航，開闢5條航線，搶食這塊大餅。

世界第一大郵輪集團、公主遊輪國際行銷資深副總裁Anthony Kaufman表示，高雄港位居亞太交通樞紐的優勢，更易吸引國際旅客來台搭船，10月19日正式開闢高雄為母港，南台灣遊客不必舟車勞頓北上基隆，再者高雄有空港優勢，未來將結合航空公司能量，為高雄及台灣帶進更多國外旅客，創造經濟繁榮。

他指出，公主遊輪2014年在台灣有1萬5000多人搭乘，預料2017年達到11萬2000餘人，成長率可望突破650%。據調查，全世界海上旅遊經驗滿意度遠比搭乘飛機來得高，郵輪產業尤以台灣發展迅速，極具消費潛力，更可為高雄帶來逾5000萬觀光財。

據台灣港務公司統計，2017年郵輪預計將有646艘次，102萬人次，其中以基隆或高雄為母港的預計有494艘次、78萬人次，2017年將是台灣母港蓬勃發展的一年。

台灣港務公司董事長吳盟分指出，國際郵輪協會2016年的分析報告指出，台灣目前是亞洲地區第二大客源市場，僅次中國大陸，已高於新加坡及日本等國家，可見台灣蘊藏強大的郵輪客源市場實力。

今年10月頂級遊輪「藍寶石公主號」，首次開闢以高雄為母港的遊輪行程，推出高雄出發前往沖繩、宮古島五天四夜、六天五夜及香港、下龍灣六天五夜的遊輪旅程，共計5條航線。

(中時)