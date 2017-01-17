假當鋪真討債　八德警偵破高利貸集團

林男為首的暴力討債集團在對方車上貼上寫有對方姓名的討債字條。（葉臻翻攝）

林男為首的8人地下錢莊暴力討債集團昨天被警方一舉攻破帶回偵辦。（葉臻翻攝）

在新北市鶯歌區經營順翌當鋪的41歲林男，5年前就因加入幫派被檢警整肅到案，事後卻沒金盆洗手，反而吸收40歲的馮女、43歲的曾男等7人組成堂口經營地下錢莊，放高利貸並對無力償還的被害人進行暴力討債。

警方調查，林男不但竟要求旗下業務自行吸收呆帳，還強逼簽立本票、借據，對於還不出錢的被害人，除了到被害人住處周遭張貼寫有被害人姓名的「欠債不還」大字報及布條外，還會侵入對方住家進行破壞、並毆打被害人，甚至威脅要對被害人小孩不利、或逼迫子還母債等情形。

檢警經過2年蒐證，昨天凌晨5點多拿著新北地院核發的10張拘票，在八德分局長趙成之集合的市刑大偵四隊、大溪分局、新北市警局三峽分局等單位兵分多路出擊，在新北市鶯歌區、桃園市桃園區、八德區、蘆竹區等地將林男等8人逮捕到案，並依組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。

(中時)