安倍晉三訪菲後 陸副外長拜會杜特蒂

我要評比

日本首相安倍晉三風光完成2天訪問菲律賓行程，他前腳剛走，中國大陸外交部副部長劉振民緊接來訪，今天拜會菲律賓總統杜特蒂。

馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）下午在記者會說，「外交部長雅賽告訴我，中國大陸外交部副部長正在菲律賓，與菲方對口官員進行政治諮詢，討論與雙邊接觸相關的諸多議題。」

阿貝拉補充說，劉振民要求拜會杜特蒂，但「純屬禮貌性拜會及寒暄」，不談論實質議題。

安倍晉三於12日及13日訪問菲律賓，甚至在杜特蒂位於納卯市的自宅用早餐，還參觀了杜特蒂的臥室，展現2人親密的友誼，獲得媒體廣泛報導。

他也為杜特蒂送來厚重的見面禮，由日本國際協力機構提供的5年1兆日圓（約新台幣2801億元）貸款，以及6億日圓對菲國海岸防衛隊的援助款。

菲國政治觀察人士認為，在杜特蒂與美國關係失和之際，安倍晉三此行可能還肩負和事佬的任務，挽救美日菲安全同盟。

另一方面，外國智庫衛星照片顯示大陸在南海人工島上部署軍事設備，菲律賓外交部不久前才為此向北京發出外交照會。1060117

(中央社)