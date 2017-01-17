吸引人才 陸放寬部分外籍畢業生就業

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中國大陸人力保障部、教育部和外交部近期聯合發布通知，允許部分無工作經歷的優秀外籍高校畢業生在中國就業。類似政策先前已在上海試點，是大陸吸納人才計畫的一部分。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，這項政策提出以前，外國留學生要獲得在中國就業資格必須具有2年境外工作經驗。

報導說，2015年上海曾試點類似政策：上海的外國碩士或以上學歷留學生在上海自貿區和張江高新科技產業園工作可直接辦理就業手續。

目前，大陸打算將這項政策擴至全國。給外國留學畢業生發放的就業證最初的有效期為1年，但可延長5年。開放名額則為配額制，名額多少因省份和地區而異，取決於當地的需求。

外籍畢業生在中國境內的大學就讀，需要碩士以上學歷；境外的外籍畢業生則需畢業於知名大學，且都要求畢業1年以內。但文件並未定義何謂「境外知名大學」。1060117

(中央社)