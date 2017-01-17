蛋洗教部專委 高若想：沒侮辱公務員

政大學生高若想在教育部高教司專委王淑娟頭上「爆蛋」，遭檢方起訴。台北地方法院今天開庭，法官問高若想是否認罪？高說自己沒有侮辱公務員犯意，是針對政策抗議，她不認罪。

這起案件源於兼任助理納保爭議，有高教工會等勞團及學生團體，認為「學習型」助理衍生出許多「假學習、真勞動」的爭議，無法保障學生權益，要求教育部廢除「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」，回歸勞雇關係認定。

然而，去年7月4日的一場教育部抗議場合上，教育部派出王淑娟出面接受陳情，但高若想卻在她的頭上捏碎一顆雞蛋，導致蛋汁沾黏在王的頭髮、衣服及手上。

台北地檢署檢察官調查後，認為高若想的行為已涉犯刑法侮辱公務員公署罪，因此對其提起公訴。

北院今天開庭審理此案，高若想在律師陪同下出庭指出，當初與夥伴是想用雞蛋砸教育部，抗議這個違法政策，在王專委頭上捏爆雞蛋，是她個人的決定。

高若想也說，捏爆雞蛋的行為確實有不禮貌，但她是針對教育部的政策，並不是針對王專委，沒有要侮辱公務員的犯意；此外，雖然她知道王專委是公務員，但自己把王當成這個政策的具體化身。1060117

(中央社)