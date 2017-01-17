陸成功自產航太材料 有望突破貿易封鎖
大陸近來在工藝材料技術方面屢傳突破，長期被國外封鎖壟斷的T800碳纖維已順利「低成本國產化」，生產成本僅為國際價格的1/3。這項突破可望幫助大陸打破長期對尖端材料的進口依賴。
報導說，大陸國產T800碳纖維未來將被用於火箭、衛星、飛機以及艦船製造。在T800級基礎上，哈爾濱天順化工科技開發公司正在攻關T1000級碳纖維生產技術，並已經取得進展。
哈爾濱人民政府網站16日報導，天順化工近日宣布，在2015年底成功生產低成本T700級碳纖維基礎上，經一年時間研發，再次突破低成本T800級碳纖維生產技術。
觀察者網報導，天順化工規模化生產的T800級碳纖維成本每公斤人民幣350元，技術不僅打破了部分國家在高性能碳纖維領域對大陸實施的貿易封鎖，更將生產成本降到國際價格的1/3。
哈爾濱天順化工科技開發公司董事長孟凡鈞表示，碳纖維是火箭、衛星、飛彈、戰鬥機和艦船等尖端武器裝備不可少的戰略基礎材料，已開發國家始終對中國碳纖維行業進行嚴格的技術封鎖。
根據哈爾濱工業大學複合材料與結構研究所檢測報告顯示，天順化工12K自主型號T800級碳纖維拉伸強度為5495Mpa，其餘的各項指標均達到或超過日本T800級碳纖維技術水準。1060117
(中央社)
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