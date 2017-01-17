時藝多媒體x數位藝術團隊teamLab 期間限定贈票活動

teamLab首次嘗試將〈塗鴉大自然〉設置於四面立體斜面環繞的場景中，營造視覺新體驗。(All Content © teamLab Inc)

由日本頂尖數位團隊teamLab為台灣民眾帶來廣受好評的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，teamLab曾獲知名設計網站「designboom」評為全球十大藝術展之美譽。帶著今年世界於各地巡展的聲勢，本次在台北華山首度推出結合藝術及共創互動雙主題展覽，超過六百坪空間中，交錯穿插17件數位藝術創作，打造夢幻絢麗的數位遊樂園！展覽即日起至4月9日在華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館盛大展出。

時藝多媒體將於1月16日至1月22日推出「大家來找碴，不一樣在哪」限定粉絲團活動。在活動頁面內找出兩張圖片不同之處，截圖並至貼文留言指定句子，將有機會獲得「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」特展入場資格。邀請各位親身走入藝術中，透過共創成為作品的一部分，帶來藝術新樣貌！

超人氣作品〈水晶宇宙〉運用數萬顆LED燈結合光影技術，絢爛宇宙讓人目不轉睛。(All Content © teamLab Inc.)

★展覽資訊

‧展覽名稱：teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地

‧時間：2016/12/29(四)-2017/4/9(日)

週一至週日10:00~18:00 (除夕休館)

‧地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館

‧洽詢專線：02-66169928 (週一至週五11:00-17:30)

‧主辦單位：teamLab、時藝多媒體傳播(股)公司、野獸國股份有限公司、華山1914文創產業園區

‧協辦單位：天空藝術有限公司

‧贊助單位：TutorABC

‧影音贊助：Panasonic

(中時電子報)