強化資訊軟實力 工務局朝智慧型整合發展
營建署推動公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫，工務局至105年止，已完成全台南市37區都市計畫區調查建置，目前也正朝研擬智慧型整合資訊平台發展。
工務局為有效管理道路挖掘及綜整管線資料，已陸續完成台南市道路挖掘管理系統及行動查報系統App，並加速調查建置公共設施管線資料，促使37區公所與管線單位全部上線使用系統管控；另外，各單位可使用行動查報系統進行圖資及案件查詢、回報，更開放民眾查詢公共管線圖資及違規通報。
工務局工程企畫科長陳俊誠表示，為加強管理道路挖掘，強化資訊化管理是必要的，目前已開始推動遠端監挖系統，要求管線單位現場施工前要先「打卡」上傳照片，並將施工各停檢點照片依序上傳，如此可以確保現場施工是否為合法施工外，也可了解施工過程是否有違規情形。
另外都市內也常見各類流行的路跑自行車活動等，為加強跨局處溝通聯繫整合，目前正進一步研擬智慧型整合資訊平台，不僅是整合道路挖掘案件之外，更希望藉由此機制，也將全國性考試、活動及其他潛在需求一併整合，以減少交互影響的可能，讓活動及施工都可以很順利。
(中時)
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