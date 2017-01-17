北市：遠雄擅施作大巨蛋 再違法就移送
台北市建管處今天說，日前到大巨蛋執行例行巡查時，發現工區有預拌混凝土車，下午再度前往時發現遠雄擅自施作影城棟屋頂版澆置作業，立即要求停工，若再違法將移送檢察機關。
媒體報導，民進黨議員李慶鋒接獲爆料，指大巨蛋仍在建照變更程序，但遠雄日前卻在影城棟灌漿，台北市都發局發函遠雄是違反停工規定，並依「建築法」勒令停工；遠雄企業團發言人楊舜欽認為，灌漿屬公安項目，不解市府發函含意。
建築管理工程處說，遠雄原提出8項至14項防災計畫內，並無「樓版灌漿」，施工範圍需要依法院裁定以維護安全、防範危險原則，經審查通過後，才可進行。
建管處說，每週一至週五都會派員赴大巨蛋現場進行例行巡查7項可施工工項防災維護計畫，包含「損傷維修工程、防洪排水系統、屋頂鈦版相關工程、全區地下室完整結構體工程、防火披覆&防火漆（巨蛋棟+商場棟+影城棟）、PC看台版結構工程、巨蛋帷幕牆相關工程」。
建管處10日派員前往例行巡查時，發現大巨蛋工區有預拌混凝土車輛進入，但工地主任表示是為進行光復南路側防洪排水系統澆置工程，但之後卻發現，影城棟室內樓梯側停放混凝土泵浦車及預拌混凝土車等大型混凝土澆置施工機具。
建管處當場告誡現場人員，不得有違反停工處分擅自施作未核准項目，當天下午再度赴現場稽查，卻發現遠雄擅自施作影城棟屋頂版澆置作業，立即依建築法規定要求停工制止處分。
建管處重申，遠雄如再有違反停工處分情形，將依法強制拆除擅自施工部分或勒令恢復原狀外，並移送檢察機關辦理。
建管處表示，仍持續每天派員現場前往大巨蛋巡查，且把每天定時改為不定時現場巡查，目前並未發現大巨蛋有違反停工處分擅自施工情形。1060117
(中央社)
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