府：總統上任後就檢討單兵個裝
為了強化台北衛戍作戰區應急制變能力，台北4個憲兵單位的T91步槍升級。總統府發言人黃重諺說，總統上任後，就有在檢討單兵個裝，個別裝備都有升級。
戍守總統府、總統府官邸、國防部與大直忠烈祠旁福西營區衛戍任務的憲兵4個營區單位，從今年元旦開始，T91步槍加裝新配備，包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把。
媒體報導，憲兵將領表示，負責總統府、總統官邸衛戍任務的憲兵211、332營，若再遭逢大卡車衝撞總統府類似事件的話，「二話不說，立即開槍反制」。
黃重諺下午受訪被問及相關問題時指出，總統上任後，就有在檢討單兵個裝，個別裝備都有升級。
此外，用槍時機的規定，黃重諺說，在不開槍無法解決維安狀況、不還擊會有生命危險的情況下就會開槍，這是本來就有的準則。1060117
(中央社)
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