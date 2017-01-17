印尼媒體大幅報導在台漁工處境悲慘
印尼漁工在台處境備受關注，印尼時代報、美都電視台近來大幅報導在台工作的印尼漁工遭到虐待、扣薪、超時工作等問題，呼籲台灣政府關注保障印尼漁工權益。
印尼美都電視台（Metro TV）昨天以「在台灣漁船上的奴隸」為題，報導在台印尼漁工的處境。
報導指出，光輝的台灣捕魚產業背後，有販賣人口及虐待漁工的不人道待遇，也有印尼船員在台灣漁船上遭受悲慘待遇後不幸死亡的案例。
報導中特別提及印尼漁工蘇布里楊多（Supriyanto）去年8月疑似遭船長虐打後不幸死亡，死亡地點是在太平洋上。
美都電視台報導，印尼漁工受到虐待的根本原因是漁工仲介未按照兩國政府的條例，違法招聘漁工。
印尼「時代報」（Tempo）報導，漁工仲介每介紹1名漁工可獲得500美元的報酬，每月可招聘100名至300名漁工，印尼交通部卻無法真正了解印尼船員出國的數據資料，因為仲介偽造船員證，讓印尼政府無法掌握確實的漁工資訊，也無法保護在海外的印尼漁工安全。
「時代報」指出，許多漁工每天工作長達20小時，每個月只能拿到300至400美元的報酬。
對於印尼漁工受虐的情形，印尼勞動部海外勞工安置及保護局局長蘇維斯（Soes Hindarno）日前表示，受到蘇布里楊多案件的影響，勞動部與印尼海洋暨漁業部進行跨部門合作，將訂定海上合作相關的法令，提升對赴海外工作印尼漁工的保護。
印尼人民協商會議（上議院）副議長希達雅（Hidayat Nur Wahid）日前會見中華民國駐印尼代表陳忠時，也敦促台灣政府照顧並保護在台工作的印尼移工。1060117
(中央社)
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