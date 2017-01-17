強化古蹟公安 中市消防局萬和宮演練

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台中市消防局與文化局今天在300年歷史的南屯區萬和宮，舉行「古蹟歷史建築物管理維護防災講座暨火災現場指揮與控制作業模擬演練」，過程逼真。

台中市政府推動「古蹟價值優先」防救災體系，健全古蹟管理人員「自助」能力，並透過在地民眾結合的「共助」組織，以及消防單位「公助」投入，共同提升救災強度與規模。

台中市副市長林陵三今天在台中市消防局長蕭煥章的陪同下到場觀摩，林陵三表示，台灣超過300年的歷史古蹟很少，一般發生火災時，消防隊員急於滅火一到現場就灑水，但古蹟未必能承受強力水柱沖擊，因此「自助」、「共助」及「公助」3個觀念相當重要。

蕭煥章指出，這次活動不僅針對古蹟建築物管理人員講授管理維護防災方式，同時並參照美國消防學院事故現場指揮與控制作業CCIO（Command and Control ofIncident Operations）作為指導準則進行災時演練。1060117

(中央社)