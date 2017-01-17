黑豬落跑逆向闖省道 警民聯手結束鬧劇

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苗栗縣公館鄉台6線出現一頭黑豬逛大街，不時穿越馬路造成交通險象環生，經警民聯手驅趕才結束街頭鬧劇。

苗栗警分局今天表示，這起「黑豬落跑記」發生在15日晚間7時許，鶴岡派出所接獲民眾報案指稱公館鄉五谷村省道台6線上有一頭大黑豬逆向走在路上。

警方獲報到場，發現大黑豬正沿台6線逆向往台72線快速道路方向前進，且不時穿越馬路，由於正值交通尖峰時段，車流量頗大，員警除指揮車輛通行，也請附近店家協助將豬隻圍困驅趕至路旁。

警民聯手在街頭趕豬，同時積極訪查連繫飼主到場，歷時近半小時才結束一場鬧劇。

林姓飼主向警方指出，大黑豬重量已逾200斤，脫逃當天已有買家相中選購，準備改天運送，離開時豬籠的門又沒關好，沒想到一跑就跑了1公里遠。

林姓飼主領回大黑豬後，仍不願回豬籠，頻頻掙扎，經員警協助慢慢驅趕才回籠。

警方今天表示，飼主對於豬隻落跑，一度造成民眾行車不便感到抱歉，至於大黑豬已經售出，恐仍難被逃宰殺命運。1060117

(中央社)