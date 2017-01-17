雞年保平安 學甲慈濟宮春節發送保生金

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雞年保平安。台南學甲慈濟宮今天宣布，大年初一至初三將共發放5000份「保生金」，每份保生金都是用百元新鈔摺成八卦圖騰後，再封進香火袋子。

學甲慈濟宮是台南知名大廟，廟方今天依循古禮，在紅頭法師作法、20位經生誦經後，將5000份丁酉年開基保生大帝百元保生金符裝箱存封，送進內殿加持10天，預定大年初一開箱發送。

廟方表示，5000份保生金分3天發送，分別是大年初一及初二各發送2000份，初三發送1000份，發送時間自上午8時開始，送完為止，另外，廟方還備有3000份保生符供民眾索取。1060117

(中央社)