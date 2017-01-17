去年新增愛滋人數 創史上第三高
去年新增愛滋人數，創史上第3高，疾病管制署統計，國內去年通報2400例愛滋感染個案，雖然較前一年增加幅度僅數十人，不過仍創下2005年以來的第3高，由於近期婚姻平權問題受到討論，愛滋感染人數也一再被炒作，疾管署強調，公布數據是為了有效防疫，希望部分民眾不要刻意解讀或誤導。
據統計，到去年為止，本國籍愛滋感染者累計通報3萬3428人，去年新增2400人，比2014年多73人，也是繼2005年及2006年統計3378人、2917人後史上第3高。
疾管署副署長羅一鈞指出，新增的感染者，大約9成7是男性，年齡中位數為28歲，近4年都差不多，沒有年輕化的趨勢，不過相對而言，較年輕的族群，仍是主要感染者。
針對愛滋人數創史上第3高，羅一鈞說，雖然統計上看起來比較多，但事實上並沒有大幅增加，2016年新增2400人、2015新增2327人、2014新增2234人。去年人數微幅增加，主要是推動擴大篩檢、在家唾液篩檢，將過去的「黑數」篩出。
以目前的感染者就醫狀況來看，去年1-9月的就醫率為9成，服藥率8成1，服藥後檢測不到病毒的比率為8成9，病患只要穩定用藥，每cc血液的病毒數小於20，就可大幅降低傳染力。
近來婚姻平權問題受到討論，愛滋感染的數據也被炒作，羅一鈞強調，公布數據是希望提升防疫能力，讓我國愛滋防疫做得更好，希望部分民眾不要刻意錯誤解讀，若有類似情形發生，該署都會立刻澄清說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。