去年新增愛滋人數 創史上第三高

去年新增愛滋人數，創史上第3高，疾病管制署統計，國內去年通報2400例愛滋感染個案，雖然較前一年增加幅度僅數十人，不過仍創下2005年以來的第3高，由於近期婚姻平權問題受到討論，愛滋感染人數也一再被炒作，疾管署強調，公布數據是為了有效防疫，希望部分民眾不要刻意解讀或誤導。

據統計，到去年為止，本國籍愛滋感染者累計通報3萬3428人，去年新增2400人，比2014年多73人，也是繼2005年及2006年統計3378人、2917人後史上第3高。

疾管署副署長羅一鈞指出，新增的感染者，大約9成7是男性，年齡中位數為28歲，近4年都差不多，沒有年輕化的趨勢，不過相對而言，較年輕的族群，仍是主要感染者。

針對愛滋人數創史上第3高，羅一鈞說，雖然統計上看起來比較多，但事實上並沒有大幅增加，2016年新增2400人、2015新增2327人、2014新增2234人。去年人數微幅增加，主要是推動擴大篩檢、在家唾液篩檢，將過去的「黑數」篩出。

以目前的感染者就醫狀況來看，去年1-9月的就醫率為9成，服藥率8成1，服藥後檢測不到病毒的比率為8成9，病患只要穩定用藥，每cc血液的病毒數小於20，就可大幅降低傳染力。

近來婚姻平權問題受到討論，愛滋感染的數據也被炒作，羅一鈞強調，公布數據是希望提升防疫能力，讓我國愛滋防疫做得更好，希望部分民眾不要刻意錯誤解讀，若有類似情形發生，該署都會立刻澄清說明。

(中時)