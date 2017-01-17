葉俊榮探視遭截肢警陳昭宏 約康復後一起跑步

我要評比

內政部長葉俊榮今天上午11時復院探視陳昭宏，並發放慰問金。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲分局警員陳昭宏，去年7月執勤時遭酒駕車輛撞上，導致雙腿粉碎性骨折，歷經林口長庚醫院7次手術、右小腿截肢保住一命，至今仍在醫院復健。內政部長葉俊榮今天上午11時率警政署副署長周文科、新北市警察局局長胡木源等人前往探視，期許陳昭宏努力復健，待右腿義肢安裝妥當後，相約一起跑步。

陳昭宏當場承諾會努力復健，並不忘感謝各界關心及院方後續治療與協助，他說：「發生後很多人伸出援手，感受社會充滿溫暖，未來會將這份感激化為實際行動，幫助需要幫助的人。」

(中時)