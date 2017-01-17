高國麟多練三壘 陽冠威「靠打擊吃飯」？

富邦悍將高國麟。（葉姵妤攝）

富邦悍將在中職的首個球季，今年全隊要「捍衛」總冠軍，除了投手可用之兵充足，內野陣容如何佈局，也考驗著總教練葉君璋，今年他預計安排高國麟改守三壘，于孟雄移防游擊，期望每個位置都有3個人選做調動。

李宗賢在去年季中選秀加盟義大(富邦前身)後，及時替球隊補上三壘空缺，攻、守端都有表現，今年可望繼續成為球隊三壘防區的「正解」，而進入職棒後改守游擊的高國麟，今年被葉總安排守一、三壘，希望能借重他的打擊能力，內外野工具人于孟雄則定位在游擊。

進職棒前擔任外野手的高國麟，加入職棒後移防內野，去年都是擔任游擊手或指定打擊，今年春訓起多練三壘，今天(17日)才正式上場守備練習，他提到：「目前還不太了解三壘的一些判對和傳球角度，有多請教隊友，守三壘沒有比游擊難，希望能趕快去適應，多練一個位置不錯，可以多用點頭腦，也多一個機會。」

新球季要和2014年U21世界盃中華隊隊友李宗賢爭搶三壘位置，羅國麟說：「他守得很好，他的優點是我要學習的地方，但我的長打率比較好一點，自己該有的優勢也要保留著，弱的地方再做補強。」

儘管富邦將延續去年奪下總冠軍的陣容，但葉總提到，無法預測球員會不會受傷，因此依目前規劃，希望一個位置有3個人選能輪替，一壘的預設人選則為林益全、陽冠威、高國麟，肩傷已復原的外野手胡金龍也可能回到內野陣容中，葉總提到：「他跟我說，除了一壘都可以守。」

陽冠威加入職棒進入第5年，還沒獲得一個固定的守備位置，去年僅在一軍出賽56場，都是守一、三壘，加入職棒至今，只有二壘和中外野沒守過，自己的定位到底在哪？連他也搞不清楚，笑稱自己是「靠打擊吃飯的」，希望用打擊替球隊貢獻，而今年教練團有意安排他守一壘和外野。

(中時電子報)