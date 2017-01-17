Rain等不及了 後天就娶金泰希

Rain、金泰希姊弟戀修成正果。(取自韓網)

韓流天王Rain與金泰希交往5年多，今日傳出好消息，被曝將在下月19號迎娶金泰希，隨後Rain也在社群網站PO出親筆公開信，以一句「她是我最好的禮物」證實婚訊。不過，婚期並非在2月19號，而是後天的19號。

Rain今日傳出將在下個月19號將和女友金泰希在某教堂結婚，隨後雙方經紀公司也證實婚訊，金泰希經紀公司表示兩人愛情終於結出美好果實，由於時局不安定，婚禮會盡可能簡化，依循天主教儀式辦理，並依照新人與雙方父母意願，不會公開婚禮與具體時間地點。

不過又有韓媒向Rain經紀公司高層求證，對方就回應兩人婚禮將在後天19號舉辦，而非報導所指的下個月19號。

(中時電子報)