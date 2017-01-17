愛滋感染年增2400人 揪黑數非疫情惡化

疾管署今天表示，2016年新增愛滋病毒感染通報2400人，為歷年第三高。疾管署副署長羅一鈞說，去年擴大篩檢，通報人數有些微上升，但這是揪出黑數，非疫情惡化。

依據衛生福利部疾病管制署統計，截至2016年底，本國籍愛滋病毒感染者累計通報3萬3428人，去年新增通報2400人，以男性為主（97%），年齡中位數為28歲，與近4年相同。

羅一鈞在記者會中表示，2005年新增感染者3378人、2006年新增2917人，分別為歷年第一、第二高，以藥癮共用針具感染為大宗；2016年新增2400人，為歷年第三高，但相較過去幾年，只有些微增加，增加幅度趨緩。

他表示，有某些團體對愛滋統計有興趣，但希望愛滋統計是做為防疫依據、助力，不是拿來互相攻擊的武器。統計數字希望不要被誤導、誤判。

羅一鈞也說，愛滋感染者都會有黑數，2016年新增感染人數微升，可能跟擴大愛滋篩檢、在家就可唾液篩檢有關，這是為了揪出黑數，也是有助防疫。

就醫方便及可近性會影響愛滋感染者就醫及服藥意願關鍵因素，在疾管署及縣市政府衛生局的努力下，今年再新增7家指定醫院及3家指定藥局，全國共計69家愛滋指定醫院及4家指定藥局提供服務。

羅一鈞說，醫療進步使愛滋感染者如慢性病患一樣正常生活，可透過服用抗病毒藥物控制疾病、避免併發症及大幅降低傳染力，疾管署從去年推動「診斷即刻服藥」政策，並與國際同步，引進副作用低、每日服藥1次、每次1顆之三合一複方新藥，作為第一線推薦處方。

他表示，分析所有本國籍存活感染者，在105年1至9月間就醫率為90%、服藥率81%，服藥後測不到病毒率為89%，較104年全年的就醫率（91%）、服藥率（78%）、服藥後測不到病毒率（85%），後兩者已有所提升。1060117

(中央社)