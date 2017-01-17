糖尿病友年關挑戰 醫師籲擬用藥計畫
年關將近，對糖尿病患是一大挑戰，高雄長庚醫院新陳代謝科主任陳榮福呼籲病友，注意飲食之餘，也應及早與醫師討論有效、方便的用藥計畫，以免年後血糖失控。
高雄長庚醫院新陳代謝科醫師沈峰志說，門診多年經驗發現，許多病友工作忙碌、作息不正常，加上需服用多種治療慢性病藥物，因服藥種類過多所帶來的不便，因此沒有完全遵從醫囑好好服用藥物，導致控糖效果不佳。過年往往令人作息不定，飲食不忌口，對病友的病情更是一大挑戰。
他指出，糖尿病為進展性疾病，口服降血糖藥物隨著每年下降的胰臟功能效果不如以往，在治療一段時間後，往往無法繼續有好的控糖效果、讓數值達標。
沈峰志說，當糖尿病患使用多種口服藥無法有效控制時，就需要注射胰島素，但有些糖友因各種迷思非常抗拒施打胰島素。
他又說，腸泌素在施打胰島素前，提供糖尿病友治療上新選擇。腸泌素除能促進胰臟分泌胰島素，抑制升糖激素、控制血糖外，還可讓大腦產生飽足感，抑制胃排空，進而讓患者能有效控制體重，配合運動更易控糖。這類新藥上市，對有三高問題的糖尿病患者是一大福音。
陳榮福呼籲病友，面對年關挑戰，注意飲食之餘，也應及早與醫師討論有效、方便的用藥計畫，以免年後血糖失控。1060117
(中央社)
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