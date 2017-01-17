埋伏王牌 刑警長相激似東南亞外籍人士
因長相激似東南亞外籍人士的呂姓偵查佐，屢次偽裝路人辦案，總輕易懈下嫌犯心防，被嘉義縣竹崎警分局喻為埋伏勤務的王牌，16日在竹崎農會東義辦事處進行防搶演練，被指派喬裝成歹徒，未料以相當標準的中文大喊「搶劫」，讓在場農會行員差點笑場，驚呼「他真的是員警，不是假的！」
演練情節是歹徒進入金融機構後，朝天花板開槍，並搶得100萬元後駕車逃逸，農會行員立即向警方報案並同時按下警報器，但當飾演歹徒的呂偵查佐出場喊「搶劫」時，行員各個差點笑場，事後紛紛驚訝地向他表示，呂偵查佐居然是台灣人，身分還是一名員警，十分驚訝。
竹崎偵查隊長林乙皓說，呂偵查佐的外表不論是膚色或是身形皆與東南亞外籍人士相似，每到偵辦案件進行探訪埋伏時，指派他喬裝成路人，都讓嫌犯鬆下戒心，每個案件都順利破獲，也被喻為警內探訪埋伏勤務的王牌。
從警30年的呂偵查佐表示，因外表關係，輕而易舉讓歹徒鬆下戒心，他說，恐怕那些曾經被他逮捕嫌犯，都還不知道他的身分是刑警。
林乙皓說，防搶演練主要是訓練員警及行員，遇到突發狀況時仍能沉著應對，另民眾若需提領大筆現金，可向警方申請護鈔。
(中時)
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