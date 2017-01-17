2040人搶431攤位　潮州春節市集一般攤位開搶

潮州鎮公所17日舉行春節市集一般攤位抽籤，2040人搶抽431個攤位。(謝佳潾攝)

潮州鎮公所17日舉行春節市集一般攤位抽籤，2040人搶抽431個攤位。(謝佳潾攝)

潮州春節市集總長1.2公里，每年約吸引20萬人朝聖，攤位卡位戰更是年年激烈，今天上午鎮公所舉行一般攤位抽籤，2040人搶抽431個攤位，戰況不於言表，但公所指出，類似黃牛高價轉賣情況不減，盼警方協助調查，不過警方回應此是民事糾紛，非違法。

鎮公所表示，今年市集攤位維持491個攤位，不過為防範歷年層出不窮的高價轉賣攤位事件，特地從一般區挪20個攤位到特區，這次特區共60個攤位，日前業者已透過競標方式得標，最高標價破15萬，另431個攤位則照舊抽籤決定，一個攤位4天租金4000元。

公所指出，431個攤位又分為設籍潮州、及非潮州籍，前者攤位有144個、後者287個，抽中率都約2成，不過真正會擺攤的業者卻不到3成，大多是高價再轉售給他人，公所還曾因「買方」賺不到錢挨告損害賠償，加上舉證困難等問題，希望警方能協助調查黃牛疑慮。

今天抽籤現場人潮洶湧，場內比運氣場外比買氣，抽中攤位的民眾毫不遮掩在場外兜售攤位，有民眾私下表示，好位置可以賣到2萬多元，根本現賺5倍差價。

潮州警分局指出，高價轉手賣攤位並無觸法行為，這是公所與業者間的契約問題，屬民事規範，黃牛是要有「實質票券」交易才能進行社維法裁處，因此建議公所派員蒐證，好以舉證保障民眾權利。

「維持交通順暢也是重點。」警方強調，春節市集易造成交通阻塞，貪方便的遊客還會直接把車子停在居民住家前，因此盼公所能支援拖吊車，適時解決不必要的紛爭。

(中時)