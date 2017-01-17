我要評比

台中市副市長林依瑩（右二）也與書法家王羲之的後代王中天（右一）等6位80歲以上的不老騎士，共同揮毫。（黃國峰攝）

副市長林依瑩也與書法家王羲之的後代王中天等6位80歲以上的不老騎士，共同揮毫寫下「吉運大開喜迎春」，祝福大家新的一年吉祥如意、雞年行大運。（黃國峰攝）

邀請140位書法名家齊聚一堂寫春聯，祝福大家新的一年吉祥如意、雞年行大運。（黃國峰攝）

市政大廳擠滿索取春聯的民眾。（黃國峰攝）

迎接農曆春節，台中市政府今日於市政大樓舉行「106年迎新揮毫贈春聯」活動，邀請140位書法名家齊聚一堂寫春聯，副市長林依瑩也與書法家王羲之的後代王中天等6位80歲以上的不老騎士，共同揮毫寫下「吉運大開喜迎春」，祝福大家新的一年吉祥如意、雞年行大運。

(中時)