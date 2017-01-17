訪日外國客年消費額創新高 陸客消費約占4成

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日本觀光局17日公布2016年訪日外國旅客消費動向調查結果顯示，2016年訪日旅客的旅行消費總額達3兆7476億日圓(約新台幣1兆0550億元)，較2015年(3兆4771億日圓)成長7.8%，創史上新高。

以國別來分，中國旅客的全年消費額達1兆4754億日圓，占全部的39.4%，居全球第1。台灣較前一年增加0.7%，達5245億日圓。南韓較前一年增加19.9%，達3578億日圓。

不過，整體而言，平均每位旅客的消費額為15萬5896日圓，較前一年減少11.5%。中國提高關稅、信用卡支付寶及日圓升值是旅客平均消費額減少的主因。

觀光局估算指出，中國提高關稅等使中國旅客去年4至12月的支出額減少了2000億日圓。

(中時)