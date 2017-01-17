「平衡車」風靡歐美 大鵬灣引進120台
全台首創！歐美國家風景區推動多年的導覽代步工具「平衡車」，終於要在大鵬灣實施了，目前已在3大點設立體驗區，車輛約120台，初學者3分鐘即可上手，春節過後將推出專屬導覽行程，遊客可在近50公頃的園區內踩車漫遊。
業者表示，平衡車在國外已風靡10多年，歐美各大觀光景點如羅馬競技場等，都利用平衡車做為遊客導覽的代步工具，但在台灣卻一直無法順利推廣，原因主要是1台進口平衡車要價高達20萬，加上無法上一般道路，許多人都興致闌珊，2年前園區也只引進10台。
「國際趨勢勢在必行。」業者說，但經多年後，平衡車價錢降至2萬，且在非一般道路上行駛並無違規狀況，加上大鵬灣是朝國際旅遊景點為開發導向，因此在去年底引進120台平衡車，計畫在春節過後推出平衡車導覽行程，而遊客現在已可以在青洲濱海遊憩區、國際休閒特區及大鵬灣轉運站等3區進行體驗。
業者強調，在淡水觀光區也有商家推出平衡車，但大鵬灣將是全台首個將平衡車結合導覽的風景區，且園區內占地約50公頃，腹地之大又有歷史人文背景，是最適合採用平衡車進行觀光的地方，加上初學者只需花3分鐘即可上手，渴望屆時將引起風潮。
(中時)
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