美將提供元件 升級台灣欉樹飛彈
美國已同意提供價值2,300萬美元（約7.3億台幣）的新零組件，讓台灣將1980年代向美購買的數百枚MIM-72欉樹地對空飛彈升級。
據《戰略之頁》（Strategy Page）16日報導，這些飛彈用於台灣所採購的90輛欉樹飛彈系統上，而這些發射載具是由M113裝甲人員運輸車改裝而來。早期MIM-72A飛彈是由美國海軍使用的AIM-9D響尾蛇飛彈改裝而成，其中的主要差異在於MIM-72A兩片彈翼採固定式，而不是活動式。
1969 到1997年間，美國陸軍採購了600輛欉樹飛彈發射車，而車上裝有搜尋目標，並協助瞄準的光學瞄準鏡。
原始的MIM-72射程為8,000米，仍是追熱飛彈。經不斷改良後，最後的版本射程可達10,000米，而熱尋標器功能也更強，能從任何角度偵測目標。
美軍並未重用欉樹飛彈系統，1993年便以復仇者（Avenger）防空飛彈系統取代。而復仇者自走式防空飛彈系統主要由一部悍馬車，以及一座飛彈發射塔組成，發射塔上裝了兩具4聯裝刺針（Stinger）地對空飛彈發射器。
然而，《戰略之頁》指出，台灣負擔不起以復仇者統取代欉樹飛彈系統的費用，而選擇了射程增加，熱尋標器功能升級的MIM-72飛彈。
(中時電子報)
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