禁奢 貴州推酒席新規
大陸貴州省推出酒席新規，在網路上引發熱議。試行的實施辦法規定，公職人員重婚、再婚不得操辦酒席，一事多辦、一事多地辦等屬違規操辦酒席行為。
據《新京報》、《貴陽晚報》報導，貴州省凱里市日前印發了《凱裡市規範操辦酒席行為實施辦法(試行)》的通知，重新對婚喪操辦酒席範圍、規模和申報程式進行了修改。
對於重婚、再婚的酒席規定，凱里市委宣傳部說，紀委針對的是公職人員。對於非公職人員，僅作宣導，不強制要求。一名工作人員表示，近兩年政府對公職人員的行為要求嚴格，對於辦酒席，一直都按照規定執行，「很早就有了，也不是新鮮事」。
(旺報)
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