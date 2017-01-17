當總統很孤獨 歐巴馬靠它找方向給慰藉

我要評比

身為美國第44位總統，即將卸任的歐巴馬與他相當敬佩的美國第16位總統林肯原來有項共同嗜好，兩人都愛看書。

歐巴馬在告別白宮前最後受訪之一中說，掌舵世界超級強權美國8年期間，書本帶給他慰藉、方向和拉他一把。

他告訴「紐約時報」（NYT），「在事情變化如此迅速及龐大資訊流通的時代」，閱讀能幫助他「慢下來和找到方向」。

他說，書本也讓他「能設身處地為他人著想」。

至於看書是否讓他成為「一位較好的總統」，歐巴馬表示這很難說。

他表示：「但我能說，看書讓我在這8年維持某種平衡，因為這是個不容改弦易轍的地方，而且絲毫無法鬆懈。」

被問到擔任總統時遭遇部分低潮時選擇看哪類書，這些階段好比金融危機使美國瀕臨災難邊緣，以及美國康乃狄克州桑迪胡克小學血案造成20名學童身亡，歐巴馬說，這份工作有讓人感到「相當孤立」的時候。

他說：「因而有時你必須跨越時空，找到一樣感到孤立的人，這很有幫助。」

而被問到哪些作家或領袖讓他「深有同感」，歐巴馬回答，林肯、美國民權鬥士馬丁．路德．金恩、印度國父甘地和南非前總統、民族英雄曼德拉。

他並說，他每天閱讀約1小時，通常在晚上。（譯者：中央社蔡佳伶）1060117

(中央社)