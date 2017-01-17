高市鐵馬租賃 春節前破200站

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高雄市環保局加速在市區建置公共自行車租賃站，預計在農曆春節前達成200個租賃據點，於今年中拚達標300個租賃站。

高雄市公共腳踏車系統結合捷運和大型交通轉運站、熱門景點，全面建置，環保局統計截至105年底，使用人次超過1200萬，已經普遍成為民眾交通、通勤轉乘接駁、休憩的工具。

為提高年節期間民眾使用公共腳踏車的便利度，環保局近日還開通橋頭地方法院檢察署站、朝陽寺站、生日公園等租賃站，其他站點也積極進行基礎施作、鐵件及設備安裝、電力牽引等工作。

預計春節前陸續開通長庚醫院站、蚵仔寮觀光魚市站、鳳山共同市場站、茄萣區海岸公園站、臨海新路鐵道文化園區站等15個租賃站，將達成全市200座租賃站的目標。

環保局指出，春節後續將以每個月建置20個租賃站的速度設站，6月底前達成全市300座租賃站的里程碑。1060117

(中央社)