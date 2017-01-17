NBA雙強再對決 勇士大勝騎士35分

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金州勇士今天以126-91痛宰克里夫蘭騎士，勝分達到35分，中止連續4場敗給這支NBA衛冕軍的難堪紀錄。

在過去兩季NBA總冠軍賽決鬥的勇士與騎士，今天是本季第2度交手，不過勇士從開賽就加足馬力，從未鬆手，上半場即攻下78分，以78-49大幅領先，第4節一度領先多達39分。

在加州奧克蘭甲骨文體育館（Oracle Arena）崇拜的球迷面前，勇士隊葛林（Draymond Green）以11分、11助攻、13籃板拿下本季個人第3次大三元；湯普森（Klay Thompson）砍進5記三分球，攻下兩隊最多的26分；杜蘭特（Kevin Durant）21分，兩屆NBA最有價值球員（MVP）柯瑞（Stephen Curry）則有20分與11助攻。

勇士獲勝，35勝6負的戰績持續傲視全聯盟。

去年6月的總冠軍賽第4戰以來，在今天之前，勇士不曾擊敗過騎士。騎士當時在7戰4勝總冠軍賽以1-3落後，接著連贏3場阻止勇士連續第2年登上冠軍寶座；本季兩隊於耶誕節在克里夫蘭首度碰頭時，騎士以109-108逆轉勝。

或許因騎士接連贏球，超級巨星詹姆斯（LeBron James）昨天揚言，他沒有真的把勇士看成是宿敵。

葛林說：「不管LeBron是否認為這是敵對關係，我知道他想擊敗我們。我們希望擊敗他們。」

在本季第13次勝分至少在20分的這場比賽中，勇士全隊投籃命中率達50.5%，共傳出37次助攻。

詹姆斯的20分是全隊最高，但他18投有12次不進。之前雙方兩次對戰均投進絕殺球的厄文（Kyrie Irving），以17分居次。

詹姆斯第2節一次快攻時被葛林撂倒在地，葛林因此遭判惡意犯規。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對此事輕描淡寫：「那是事件嗎？看起來只是一次平常的犯規。」（譯者：中央社徐崇哲）1060117

(中央社)