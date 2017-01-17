立體彩繪紅包袋義賣 部分所得捐家扶
雲嘉南濱海國家風景管理處與3D彩繪大師曾進成合作，今天發表立體彩繪紅包袋，首發款每組義賣新台幣120元，其中20元將捐給家扶基金會。
雲嘉南濱海國家風景管理處今天在布袋好美里召開「立體彩繪紅包袋」義賣記者會，現場有幼兒園小朋友表演舞蹈，立法委員蔡易餘、雲嘉南管理處長徐振能及布袋鎮長陳鳳梅等人出席義賣活動。
雲嘉南管理處表示，立體彩繪紅包袋由曾進成畫作，首發款有1組有3款、6個，分別是「財神到」、「年年有餘1」、「富貴如意」，限量2500組，每組義賣價新台幣120元，義賣所得中捐贈20元給家扶基金會。
雲嘉南管理處指出，這次創作發想是曾進成在家扶基金會的臉書粉絲頁上，看到助貧的一段話「不是一個人做很多，是每個人都做一點」，進而發揮所長，在實用紅包袋上立體彩繪，盼能集結大家力量作公益。
雲嘉南管理處說，首波推出「財神到」紅包袋上，有10000元字樣，這是一個錢母概念，希望民眾今年都能用少少的錢賺進加倍財富；而「年年有餘1」袋上是有1隻魚是在魚缸外，意謂年年有餘，「魚」多到滿出來。
立體彩繪紅包袋即日起在雲林四湖鄉（泊上加草字頭）子寮、嘉義布袋鎮好美里、台南將軍區馬沙溝、台中石岡區九房里等地販售，未來還會推出第2波「年年有餘2」、「愛戀」及「金雞報喜」等。1060117
(中央社)
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