綠蠵龜擱淺受困 岸巡官兵救援收容

一隻保育類的綠蠵龜疑因覓食意外擱淺在澎湖沙港西漁港岸際淺灘，所幸被72大隊執檢站人員發現救援，並交由海龜救護收容中心觀察。

澎湖縣政府保育科人員表示，今天受困在沙港海灘的海龜，屬保育類的綠蠵龜，體長55公分、寬33公分，眼和背部都有擦傷，且發現海龜有寄生蟲，帶回海龜收容中心作進一步檢查和觀察，擇期再行野放。

岸巡72大隊沙港中執檢站副所長洪傳譽接獲在撿螺的民眾通報，在沙港西漁港岸際發現有隻受困的海龜，立即前往救援，並安置在適當的容器內保濕，通報保育單位前往處理。1060117

(中央社)