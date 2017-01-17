法華鐘撞108響 法鼓山邀除夕祈福

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法鼓山27日農曆春節除夕晚上，將在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，邀民眾闔家在108響法華鐘聲中淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，把平安帶回家。

法鼓山今天表示，「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增。」今年除夕夜，不妨以心靈的嘉年華跨年，不僅沉澱身心、凝聚安定，還能讓心充滿感動。

法鼓山27日除夕晚上9時30分至翌日0時30分，將在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，法鼓山說，邀請重要貴賓、民眾闔家在108響法華鐘聲中淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，去除煩惱，開啟新年幸福的心燈，祈願新年安心安家、福慧傳家。

大年初一凌晨準點，撞第108響法華鐘，屆時，法鼓山方丈和尚果東法師，將為大眾新年開示與祝福，參與心燈相傳的民眾，現場致贈「法華鐘樓造型提燈」結緣。法會圓滿後，民眾可到祈願觀音殿守歲，獻燈供佛、寫祈福卡。

大年初一的清晨4時30分，民眾還可至大殿，與法師早課共修，在晨鐘梵唱中觀照自心，以歡喜心揭開新年心光。

法鼓山表示，「鐘」原有演奏旋律、聚眾報時的功能，不論作為禮樂莊嚴，或暮鼓晨鐘的省悟，常能撫慰心靈、安定心靈。1060117

(中央社)