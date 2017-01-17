中壢輪胎工廠大火 濃煙竄天

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桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，消防人員全力灌救並在周邊防護以防止延燒。

桃園市消防局救災指揮中心下午3時39分接獲報案，位於中壢區中華路二段的泰豐輪胎工廠發生火警，立即調派各式消防車及消防隊員前往搶救，現場為1層鐵皮建築物，火警發生後不久即陷入全面燃燒。

搶救人員確認現場無人員受困，但因火勢猛烈，濃煙直竄天際，遠在數公里外都能清楚看見濃煙瀰漫，相當駭人；消防局表示將全力灌救，並實施周界防護以防止延燒，燃燒面積及廠商損失尚無法確認，起火原因仍待調查。1060117

(中央社)