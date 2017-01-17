餐飲業漲價 行政院：一例一休並非主因
行政院發言人徐國勇今表示，消保處訪查民生餐飲業者218家，8成以上業者沒漲價，有漲價業者是因為原物料上漲，《勞基法》修法並非主要因素。目前已漲價有12家，其中有一家表示與週休二日新制度有關，另外有20家研議過年後再考慮，186家表示沒有任何漲價規規劃與必要。
徐國勇表示，台灣餐飲業除了大型連鎖業者之外，大多是家庭式的經營，幾乎沒有漲價，他相信民眾會自己選擇。
行政院副院長林錫耀在會中表示，根據公平會和消保處的報告，有八成以上業者沒有漲價，就算有漲價也是因為原物料上漲，一例一休新制並非主因。行政院表示，根據消保處每月例行性訪查17項民生物價結果，過年前有11項商品下跌、1項上漲3%；交通部調查運輸業也發現，只有極少數的貿易業者、船舶裝卸業者將漲價，不會波及民生。
林錫耀說，後續仍請公平會、消保處、經濟部及交通部等單位，持續密切關注各業別的市場價格變動情況，避免有業者藉修法之名，進行不合理的漲價行為。
林錫耀強調，仍有部分業者對於此次勞基法新制實施不甚瞭解，請勞動部加強相關宣導。
(中時)
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