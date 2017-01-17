檢肅扒竊大行動。神探出馬老賊遭殃

張姓女扒手在夜市伸弟三隻手，當場栽在執行檢扒大行為的員警手中。（張企群翻攝）

台北市警局為確保民眾過好年，指示各單位於1月13日起至1月26日止年貨大街活動期間，規劃執行檢肅扒竊大行動，刑事警察大隊長李文章特請刑大肅竊組分析人潮眾多扒竊較易出沒地點，針對本局列管慣竊跟監、埋伏及加強未列管之慣竊以影帶追人偵查作為。

今日上午10時許，員警就在台北市大同區雙連市場發現57歲張姓女慣竊出沒，即跟監至新北市溪州市場，見張嫌在人潮擁擠市場賣山東大餅攤位前，以推擠碰撞、用衣服遮掩視線，徒手行竊買大餅朱姓男子褲子內皮包，遭員警當場逮捕，並取出被害人身分證、現金等證物。

被害人遭竊嫌扒竊財物時，渾然不知，經員警至其住處找尋，才驚覺被竊。另員警調查發現竊嫌與被害人係同月同日生，且都是單名，竊嫌與被害人同感驚訝，雙方一陣笑聲，並稱處女座不應該偷處女座，全案經偵詢後，依竊盜罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。

(中時)